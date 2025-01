Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Getränke entwendet

Grimmelshausen (ots)

In der Zeit vom 26.12.2024 bis Dienstagmorgen (07.01.2025) drang ein bislang unbekannter Täter mehrfach gewaltsam in den Keller eines Gebäudes in der Dorfstraße in Grimmelshausen ein. Aus dem Inneren entwendete der Mann alkoholische und alkoholfreie Getränke im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und wertet Videomaterial aus. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0004394/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell