LPI-SHL: Unfall an der Intertankkreuzung

Suhl (ots)

Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr Sonntagabend die Friedrich-König-Straße in Suhl in Richtung Zella-Mehlis. Auf der winterlichen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen BMW, prallte an der Intertankkreuzung erst gegen eine Ampel, rauschte danach quer über die Gegenfahrbahn und krachte schließlich in eine Mauer. Der Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein Schaden von ca. 35.000 Euro entstand. Die Ampel an der in Suhl größten und unübersichtlichsten Kreuzung funktionierte auch bis in die frühen Nachmittagsstunden des Montag noch nicht wieder. Autofahrer müssen sich weiterhin auf Behinderungen einrichten und in diesem Bereich äußerste Vorsicht walten lassen.

