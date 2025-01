Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Kellerabteil

Suhl (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Dienstag (07.01.2025) in den frühen Morgenstunden im Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Kellerbereich und im Treppenhaus, sodass die Bewohner aufgefordert wurden, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Schnell hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell