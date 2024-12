LPI-EF: Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag stahl ein Einbrecher in Erfurt zwei Fahrräder aus einem Kellerraum. Der Unbekannte brach in ein Mehrfamilienhaus in der Veilchenstraße ein. Anschließend machte er sich an der Tür zum Gemeinschaftskeller zu schaffen und öffnete diese ebenfalls gewaltsam. Aus dem Kellerraum stahl er ein Mountainbike und ein Pedelec im Gesamtwert von über 4.000 Euro. Ein Anwohner bemerkte den ...

mehr