Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet und Frau verletzt

Wernshausen (ots)

Eine Autofahrerin versuchte Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Bahnhofsallee in Wernshausen einzuparken. Dabei stieß sie gegen den Außenspiegel eines bereits geparkten Pkw. Eine 61-jährige Frau hatte den Unfall mitgekommen und versuchte die Verursacherin zu stoppen, indem sie deren Fahrertür öffnete. Anstatt anzuhalten, fuhr die Autofahrerin jedoch weiter und riss die 61-Jährige mit, welche stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort und konnte durch die Polizei an ihrer Wohnanschrift festgestellt werden. Sie erwarten jetzt zwei Anzeigen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

