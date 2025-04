Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Bandendiebstahl - ein Tatverdächtiger in Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Bei dem Versuch, Kupferrohre an einer Kindertagesstätte in Buer zu entwenden, hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen, 10. April 2025, einen Tatverdächtigen gestellt und in Gewahrsam genommen. Nach weiteren Tatverdächtigen wird gesucht. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr laute Knallgeräusche auf dem Gelände an der Hugostraße wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, flüchteten zwei Personen, ein 38-Jähriger wurde aber von einem nacheilenden Beamten beim Klettern über eine Mauer gepackt und festgehalten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus. Eine vor Ort aufgefundene Leiter sowie Werkzeug, das offenbar für die Demontage von Kupferrohren genutzt werden sollte, wurde sichergestellt. Anschließende Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen Mittäter, einen 30 Jahre alten Gelsenkirchener.

Hinweise von Zeugen zu zwei weiteren flüchtigen Tätern bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell