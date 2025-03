Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfälle, Pkw-Diebstähle, Einbruch, Kind von Auto erfasst

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Am Mittwoch, gegen 13:43 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2143 bei Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger VW-Polo-Fahrer war von Ehrstädt in Richtung Babstadt unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich, prallte gegen einen Baum und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Heilbronn: Zwei Pkw kollidieren an Einmündung

Am Mittwoch um 8 Uhr kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Olgastraße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger VW-T-Roc-Fahrer wollte von der Bahnhofstraße nach links in die Olgastraße abbiegen, während eine 25-jährige BMW-Fahrerin entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße die Olgastraße befuhr und nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der VW im Anschluss nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

Erlenbach: Audi A3 gestohlen - Zeugen gesucht In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Weinstraße in Erlenbach ein grauer Audi A3 entwendet. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt und möglicherweise nicht abgeschlossen. Der Zeitwert des über 20 Jahre alten Fahrzeugs wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zudem wurde aus einem ebenfalls in der Weinstraße geparkten Audi A4 ein Geldbeutel samt Bankkarten gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132 93710 zu melden.

Beilstein: Kind von Auto erfasst und leicht verletzt

Am Mittwoch um 7:20 Uhr wurde ein 9-jähriges Mädchen in der Gartenstraße in Beilstein auf Höhe des Stadtgrabenwegs von einem Auto erfasst. Das Kind hatte die Fahrbahn betreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 25-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag und Mittwoch drangen Unbekannte in das umzäunte Gelände einer Firma in der Pfaffenstraße in Heilbronn-Neckargartach ein. Hier schlugen der oder die Täter die Scheiben eines geparkten Mercedes-Benz Sprinters ein und montierten dessen Seitenschiebetür sowie beide Heckklappen ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter Telefon 07131 204060 zu melden.

Weinsberg: Unfallflucht nach Kollision - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 17:55 Uhr kam es in Weinsberg in der Stadtseestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine silberner Mercedes A-Klasse, älteres Modell, kollidierte beim Vorbeifahren mit einem blauen VW Passat und verursachte dabei einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Oedheim/Untereisesheim: Zwei BMW in einer Nacht gestohlen - Täter flüchtet nach Unfall

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Oedheim ein 7er BMW aus einer Einfahrt in der Württemberger Straße entwendet. Das Fahrzeug konnte in der Zeit zwischen 20 Uhr und 3 Uhr von den Tätern per Keyless-Go gestartet werden. Die Besitzer bemerkten den Diebstahl erst, als die Polizei sie informierte, dass ihr BMW in Aurach (Bayern) verunfallt aufgefunden wurde. Das Fahrzeug war zuvor einer bayerischen Polizeistreife aufgefallen, als es mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn 6 in Richtung Osten unterwegs war. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort und konnte bislang nicht gefasst werden. In derselben Nacht, zwischen 1 und 5 Uhr, wurde ein weiterer 7er BMW in der Otto-Hahn-Straße in Untereisesheim gestohlen. Der Zeitwert der beiden Fahrzeuge wird auf insgesamt etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 entgegen.

