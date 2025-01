Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle verloren und gestürzt

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Sonntagmittag auf der L393 ohne Fremdeinwirkung einen Unfall gebaut. Der 69-jährige Mann war mit seiner Yamaha im Bereich Heinzental unterwegs, als er gegen 12.50 Uhr in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über die Maschine verlor. Die Folge: Der Biker stürzte und verletzte sich an der Schulter.

Der verständigte Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn dann zur Weiterbehandlung ins nächste Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell