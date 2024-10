Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von mehreren Autoschlüsseln während eines Fußballspiels in Elze

Hildesheim (ots)

(schü) Am Donnerstag den 10.10.2024 kam es während eines Fußballspiels in dem Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 19:55 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Sportgelände des SSV Elze in der Amtsstraße 6 in Elze. Unbekannte Täter entwendeten aus den Umziehkabinen der Sportanlage im o.g. Tatzeitraum mehrere Autoschlüssel sowie Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Diebstahl aus den dazugehörigen Pkw gekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/9338-0 entgegen.

