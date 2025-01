Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haus des Jugendrechts kontrolliert in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Über den Samstag verteilt waren Beamte des Haus des Jugendrechts in der Innenstadt unterwegs.Die Polizisten führten mehr als 60 Personenkontrollen durch, wobei mehrere Jugendliche angetroffen wurden, die tabakhaltige Produkte bei sich hatten. Diese müssen sich jetzt wegen der Verstöße gegen das Tabakerzeugungsgesetz rechtfertigen. Bei einer Auseinandersetzung an einem Einkaufszentrum in der Fackelstraße gegen 21:15 Uhr waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort. Hier kam es zwischen einem 15-Jährigen und zwei weiteren Personen zunächst zum Streit und einem anschließenden Gerangel. In dessen Verlauf schlug der Jugendliche in Richtung einer 28-Jährigen, ohne diese zu treffen. Seinem 38-jährigen Gegenüber schlug er ein Mobiltelefon aus der Hand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung dauern an. Der 15-Jährige erhielt einen Platzverweis und wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen 21 Uhr fiel einer Streife ein Jugendlicher auf, der die Fackelstraße entlang rannte und einen schwarzen Gegenstand in der Hand hielt. Den Ordnungshütern gelang es, den 14-Jährigen einzuholen und zu kontrollieren. Hierbei konnten sie feststellen, dass der Junge einen Geldbeutel bei sich hatte, der ihm nicht gehörte. Wo und wie er das Portemonnaie gestohlen hatte, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Das Diebesgut konnte dem 28-jährigen Opfer zurückgegeben werden.

Bei der Kontrolle einer 17-Jährigen konnten Hinweise erlangt werden, die darauf hindeuteten, dass sie eine der Tatverdächtigen ist, die am Wochenende zwischen dem 10. und 13. Januar in einer Tiefgarage am Fackelrondell randaliert hatten, wobei ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Betrag entstand. Auch hierzu dauern die Ermittlungen an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell