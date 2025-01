Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Fahrzeuge nacheinander beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende in der Bachstraße etwas beobachtet haben. Hier wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23 und 11 Uhr, drei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Alle drei wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Dem Halter eines Mercedes Benz E200 fiel die "Bescherung" als erstem auf: Auf der Beifahrerseite war der Lack über die komplette Vordertür sowie den hinteren Kotflügel beschädigt.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort stellten die Beamten an einem Peugeot 207 und einem Audi Q2, die mit dem Mercedes in einer Reihe hintereinander standen, ein ähnliches Schadensbild fest. Die jeweiligen Fahrzeughalter wurden ermittelt und informiert. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Derzeit geht die Polizei von einem Zusammenhang der drei Beschädigungen aus. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

