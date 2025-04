Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung gegen Verkäuferin endet im Widerstand gegen Polizeibeamte

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag den 26.04.2025 gerieten vier Männer gegen 19:55 Uhr in einen zunächst verbalen Streit mit einer Verkäuferin des Einkaufmarktes in der Turmstraße in Weida. Im Laufe des Streits bedrohten und beleidigten die Beschuldigten die Kassiererin und lauerten dieser im Außenbereich des Supermarktes auf, wobei diese auch Bierflaschen gegen die Fassade des Hauses warfen. Beim Eintreffen der Beamten spitzte sich die Situation vor Ort weiter zu, so dass zwei der Männer sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv zeigten und diese ebenfalls mittels einer Bierflasche bedrohten. Aufgrund dessen mussten diese, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, unter Widerstand zu Boden gebracht werden. Gegen die vier Beschuldigten wurden in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten eingeleitet. <MS>

