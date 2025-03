Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in der Neukircher Straße zu einem folgenschweren Unfall, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Opel Corsa an, um eine 86-jährige Frau mit ihrem Rollator über die Straße gehen zu lassen. Eine entgegenkommende 75-jährige Autofahrerin erkannte die querende Fußgängerin zu spät und erfasste die Seniorin. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. An dem Opel sowie dem Fiat entstand leichter Sachschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Straße mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell