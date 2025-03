Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Traktor brennt und rollt in Böschung

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag ein Mann aus dem Donnersbergkreis. Nach seinen Angaben war er gegen 13 Uhr mit einem Traktor auf der K32 in Richtung Gehrweiler unterwegs, als das Gefährt plötzlich anfing zu rauchen. Der 77-Jährige schaffte es noch, den Trecker abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen, bevor der Bulldog in Vollbrand stand. Durch das Feuer löste sich die Bremse und der Traktor rollte in eine Böschung, wo er an einem Baum zum Stehen kam. Die hinzugeeilte Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, sodass es nicht noch zu weiteren Flurschäden kam. Die Ursache für das Feuer ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Die Straßenmeisterei reinigte im Anschluss die Fahrbahn. |kfa

