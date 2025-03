Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermummte Personen erregen Aufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Passanten riefen am späten Dienstagabend in der Alex-Müller-Straße den Notruf. Der Grund: Mehrere mit Sturmmasken bekleidete Männer seien aus einem geparkten Fahrzeug ausgestiegen und wären jetzt in der Straße unterwegs. Die alarmierte Polizeistreife konnte fünf Personen feststellen und kontrollieren. Hierbei stellte es sich heraus, dass die Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren auf einer Faschingsveranstaltung in der Innenstadt waren und die Sturmhauben zu ihrem Kostüm gehörten. Einer von ihnen wollte seinen Begleitern nur noch schnell die Hochschule in Kaiserslautern zeigen. Im Wageninneren wurden die Beamten dann schließlich doch noch fündig: Unter einem der Sitze lag eine Schreckschusswaffe samt Munition. Der Besitzer muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtfertigen. |kfa

