Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nutzen Abwesenheit aus

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Harzhübel" verschafft. Wie die Bewohner der Polizei mitteilten, müssen die Täter die Abwesenheit jener ausgenutzt haben, um sich im Inneren des Hauses nach "Brauchbarem" umzusehen. Ebenso drangen die Langfinger in eine Einliegerwohnung ein. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss die Tat zwischen 19 und 22 Uhr stattgefunden haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

