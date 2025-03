Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fenster verhindert Einbruch

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich mehrmals versuchten Unbekannte am Montagabend ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Am Heidenhübel" zu öffnen. Zunächst gelang es den Tätern, die Verglasung zu zerstören. Dennoch war es ihnen aufgrund weiterer Sicherungen nicht möglich, das Fenster zu öffnen. Danach versuchten die Langfinger durch Aufhebeln ins Wohnungsinnere zu gelangen, was aber ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war. Schließlich zogen die Einbrecher ohne Beute von dannen. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und sucht Zeugen: Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

