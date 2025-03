POL-PPWP: Betrunken in Zaun gekracht

Kaiserslautern (ots) - In der Gerhart-Hauptmann-Straße wurden in kurzer Zeit zwei Fahrraddiebstählen der Polizei gemeldet. Am Montagabend fiel einem 25-jährigen Mann auf, dass sein grünes Mountainbike fehlte. Es stand in einem Fahrradabteil in einem Mehrfamilienhaus und war mit einem Kettenschloss gesichert. Aus demselben Fahrradabteil wurde auch ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Dies fiel dem Besitzer am Dienstagmorgen auf. Auch das Rad war mit einem ...

