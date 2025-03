Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei fängt Ladendiebe und findet Auto voller Butter

Kaiserslautern (ots)

Den richtigen "Riecher" hatten Polizeibeamte am Montagmittag in der Merkurstraße. Bei einer Kontrolle von zwei Personen vor einem Supermarkt wurden die Ordnungshüter fündig. Eine 42-Jährige hatte in ihrer Handtasche mehrere Weingläser, Honiggläser und abgepacktes Bio-Fleisch versteckt, welches die beiden zuvor in dem Discounter gestohlen hatten. Verblüffter waren die Beamten bei der Durchsuchung des 37-jährigen Begleiters der Frau: Er hatte unter seinem Hemd satte 35 Packungen Butter, am Körper getragen, versteckt. Als die Polizisten im Auto des Duos nachschauten, fanden sie 128 Packungen Butter sowie weiteres Diebesgut in Form von Lebensmitteln, Hygieneartikel und Kleidungsstücken in einem Wert von fast 900 Euro. Die Ermittlungen zu den Taten dauern an. Das Paar muss sich jetzt wegen des Verdachts des gewerblichen Ladendiebstahls rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell