Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei fahndet nach unbekanntem Schläger

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montagabend in der Richard-Wagner-Straße zwei Menschen geschlagen hat. Gegen 20 Uhr attackierte der Unbekannte eine 24-Jährige und einen 25-Jährigen, die auf der Straße standen, um eine Zigarette zu rauchen. Der Täter verletzte sie durch Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper. Die leicht Verletzten wurden später vom Rettungsdienst versorgt. Der Angreifer machte sich aus dem Staub. Er flüchtete in Richtung Innenstadt. Von dem Unbekannten liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist der Mann zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er war mit einem dunklen Pullover und einer hellen, weiten Hose bekleidet. Außerdem trug er eine helle Mütze. Zum Motiv der Tat ist aktuell nichts bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der Mann aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

