Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Streit verletzt und auf der Suche nach seinem Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-jähriger Stadtbewohner erstattete am Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Zum einen wurde er geschlagen und zum anderen fehlt jetzt auch sein Geldbeutel.

Der Vorfall ereignete sich nach den Angaben des Mitteilers am vergangenen Wochenende in einer Kneipe in der Pariser Straße. Dort geriet er zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, mit einem ihm bekannten Mann in Streit. Der Angreifer schlug ihm schließlich ins Gesicht und machte sich anschließend aus dem Staub. Als der 32-Jährige danach seinen am Tresen hinterlegten Geldbeutel abholen wollte, war dieser verschwunden. Als er die darin befindliche Bankkarte sperren ließ, stellte sich heraus, dass der Täter bereits mehrfach die EC-Karte an einem Zigarettenautomaten eingesetzt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

