Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag zwei Randalierer in Gewahrsam genommen.

In der Fackelstraße war am Nachmittag eine 31-Jährige aufgefallen, weil sie Passanten anschrie und pöbelte. In einem Geschäft bedrohte sie schließlich eine ihr bekannte Angestellte, ohne dass es jedoch zum Übergriff kam. Den Platzverweis der Polizei missachtete die Unruhestifterin, weshalb sie die Einsatzkräfte zu einer Polizeidienststelle begleiten musste. Ein Richter ordnete schließlich die Ingewahrsamnahme der 31-Jährigen bis zum Abend an.

Die Nacht in einer Zelle des Polizeigewahrsams verbrachte ein 43-Jähriger, nachdem er im Westpfalz-Klinikum unangenehm auffiel. Der alkoholisierte Mann weigerte sich vehement, das Krankenhausgelände zu verlassen. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich aggressiv, so dass die Polizisten den Mann fesseln mussten. Zur Durchsetzung des Platzverweises beschloss das Gericht die Ingewahrsamnahme bis Dienstagmorgen an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell