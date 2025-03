POL-PPWP: Trickreicher Dieb bestiehlt Senior

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Montag zwei Randalierer in Gewahrsam genommen. In der Fackelstraße war am Nachmittag eine 31-Jährige aufgefallen, weil sie Passanten anschrie und pöbelte. In einem Geschäft bedrohte sie schließlich eine ihr bekannte Angestellte, ohne dass es jedoch zum Übergriff kam. Den Platzverweis der Polizei missachtete die Unruhestifterin, weshalb sie die Einsatzkräfte zu einer ...

