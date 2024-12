POL-WHV: Zeugenaufruf nach Vorfall in der Bismarckstraße - Unbekannte beschädigen Schaufensterscheibe mit Gullydeckel

Zetel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte durch Einwerfen einer Scheibe in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Jakob-Borchers-Straße ein. Im Inneren öffneten sie diverse Schränke, entwendeten letztlich eine Geldkassette mit Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 ...

mehr