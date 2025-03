Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstähle

Kaiserslautern (ots)

In der Gerhart-Hauptmann-Straße wurden in kurzer Zeit zwei Fahrraddiebstählen der Polizei gemeldet. Am Montagabend fiel einem 25-jährigen Mann auf, dass sein grünes Mountainbike fehlte. Es stand in einem Fahrradabteil in einem Mehrfamilienhaus und war mit einem Kettenschloss gesichert. Aus demselben Fahrradabteil wurde auch ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Dies fiel dem Besitzer am Dienstagmorgen auf. Auch das Rad war mit einem Kettenschloss gesichert. Wann die unbekannten Diebe die Fahrräder entwendeten, ist unklar. Ob ein Zusammenhang bei den Diebstählen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |elz

