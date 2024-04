Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unfall am Bahnübergang - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bad Salzhausen/ Wetteraukreis (ots)

Am Bahnübergang zwischen Bad Salzhausen und Ober Widdersheim kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall, bei dem ein weißer LKW die Schrankenanlage beschädigte und der Fahrer sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer des LKW hatte gegen 7.50 Uhr die rotzeigende Lichtzeichenanlage am Bahnübergang ignoriert, um vor den sich schließenden Schranken den Übergang noch zu überqueren. Hierbei verhakte sich einer der Schrankenbäume am LKW und wurde aus der Verankerung gerissen. Der Lokführer des sich nähernden Zug der Hessischen Landesbahn erkannte die gefährliche Situation und leitete sofort eine Notbremsung ein. Glücklicherweise konnte so eine Kollision verhindert werden und der Zug kam noch vor dem LKW zum stehen. Unmittelbar danach setzte der Fahrer des LKW seine Fahrt fort und verließ die Unfallstelle. Der Zug, in dem sich nur wenige Reisende befanden, konnte seine Fahrt mit einiger Verspätung letztlich in Richtung Bad Salzungen fortsetzen. Drei weitere Züge erhielten ebenfalls Verspätungen. Der Schaden an der Schrankenanlage beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 1000 Euro. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher bisher nicht festgestellt werden.

Zu den laufenden Ermittlungen der Bundespolizei wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Angaben zu dem weißen LKW oder zu dem Fahrer machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

