Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

Niederbrechen/Landkreis Limburg-Weilburg (ots)

Eine Regionalbahn ist am Montagabend im Bereich von Niederbrechen mit einem E-Scooter sowie mit Teilen eines Bauzaunes kollidiert, den Unbekannte in die Gleise gelegt hatten. Der Lokführer hatte gegen 20.30 Uhr die Gegenstände in den Gleisen erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Dies konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Zug die Teile erfasste, überfuhr und in Teilen zur Seite schleuderte. Der Zug wurde hierbei leicht beschädigt, konnte aber seine Fahrt in Richtung Bad Camberg mit einiger Verspätung fortsetzen. Reisende im Zug wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Beamte der Bundespolizei suchten wenig später den Bereich ab, konnten aber keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell