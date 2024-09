Polizei Mettmann

POL-ME: Einladung zum Pedelec-Training - Langenfeld - 2409089

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Zweirad-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann laden für dieses Jahr ein letztes Mal zum Pedelec-Training nach Langenfeld ein.

Das Training findet am Dienstag, 1. Oktober 2024, um 14 Uhr am "Wiescheider Treff" an der Adresse "Alt Wiescheid 20a" statt.

Während des circa dreistündigen Kurses erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur praktische Tipps zur richtigen Einstellung des Rades, sondern es werden auch Verhaltensweisen in Gefahrensituationen auf einem Übungsparcours geschult. Geleitet wird der Kurs von Polizeihauptkommissar Matthias Buff. Zudem vermittelt der Experte auch theoretisches Wissen zu Unfallursachen und weiteren Sicherheitsaspekten, wie "Sicherheit durch Sichtbarkeit" oder zum Tragen eines Fahrradhelms.

Ziel des Trainings ist es, das richtige Handling mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern zu erlernen. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterschätzen die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten der Räder - insbesondere, wenn es sich um Menschen handelt, die schon lange nicht mehr Rad gefahren sind oder im Allgemeinen in ihrer Mobilität und Flexibilität eingeschränkt sind.

Die Polizei lädt deshalb Interessierte zu dem Training ein. Da keine Leihfahrräder zur Verfügung stehen, ist die Teilnahme nur mit einem eigenen Pedelec möglich. Während des Trainings ist ein Helm zu tragen. Toiletten stehen zur Verfügung. Innerhalb des Trainings werden kleine Pausen gemacht.

Da die Teilnehmerzahl auf rund 15 Personen begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich per E-Mail an Matthias.Buff@polizei.nrw.de anmelden. In Langenfeld wird es das letzte Training in diesem Jahr sein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell