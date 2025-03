POL-PPWP: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagabend haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Harzhübel" verschafft. Wie die Bewohner der Polizei mitteilten, müssen die Täter die Abwesenheit jener ausgenutzt haben, um sich im Inneren des Hauses nach "Brauchbarem" umzusehen. Ebenso drangen die Langfinger in eine Einliegerwohnung ein. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach bisherigen ...

