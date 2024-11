Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl zweier E-Scooter

Lingenfeld (ots)

Gleich zwei E-Scooter entwendeten bislang unbekannte Täter am Samstag in der Zeit von 11 bis 14 Uhr am Lingenfelder Bahnhof. Der Geschädigte konnte einen der E-Scooter gegen 17:30 Uhr stark beschädigt in einem Gebüsch auffinden. Von dem anderen E-Scooter fehlt weiterhin jede Spur. Wer hat in dem oben genannten Zeitraum am Bahnhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Germersheim unter der 07274/9580.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell