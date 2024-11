Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Leimersheim (ots)

Ein Fenster hebelten unbekannte Täter am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr in der Straße Am Brühl auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Wer hat zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de

