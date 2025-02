Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Fahranfängerin alkoholisiert am Steuer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 27.02.2025, gegen 21.00 Uhr, ist eine alkoholisierte Fahranfängerin in der Bahnhofstraße in Horheim festgestellt worden. Die 20-jährige Pkw-Lenkerin wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Beim Gespräch wurde vermutet, dass die heranwachsende Fahrerin Alkohol getrunken haben könnte. Der Alkomatentest auf dem Polizeirevier zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an. Das absolute Alkoholverbot am Steuer für Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr war somit deutlich überschritten. Der 20-Jährigen droht ein Bußgeld, Punkte, Fahrverbot und weitere Führerscheinrechtliche Maßnahmen.

