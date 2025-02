Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Auto vor Shisha Bar beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten am Donnerstag, 27.02.2025 gegen 22.40 Uhr einen blauen Skoda Fabia, welcher vor einer Shisha Bar in der Hauptstraße, unweit des Kreisverkehres Colmarer Straße / Zollstraße, geparkt war. Der Fahrzeughalter, welcher sich in der Gaststätte befand, konnte zuvor vier vermeintlich mit Sturmhauben maskierte Personen im Bereich seines Fahrzeuges feststellen. Zwei davon sollen neben einem daneben geparkten silbernen VW Golf gestanden haben und zwei an seinem Skoda. Nach eigenen Angaben hörte er anschließend einen lauten Knall und ging daraufhin nach draußen, wo er eine Sachbeschädigung an seiner Frontscheibe feststellte. Die vier Personen fuhren in unbekannter Richtung davon. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den vier unbekannten Personen geben können, sich zu melden.

