Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Einbruch in Firmengebäude - hier: Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mittlerweile liegen neuere Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, welcher sich mit einem Pkw der Marke Fiat Panda 4 x 4 am Samstag, 15.02.2025, gegen 22.35 Uhr, auf dem Firmengelände aufhielt. Dieser unbekannte Mann könnte ein wichtiger Zeuge sein. Er möge sich doch bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.Der Diebstahlschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ursprungsmeldung:

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 15.02.2025 auf Sonntag, 16.02.2025, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in das Gebäude einer Firma in der Gewerbestraße zu gelangen. In einem Büro wurden einige Schränke aufgehebelt und ein kleinerer Tresor, in welchem sich Bargeld befand, entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell