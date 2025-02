Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Auto mutwillig zerkratzt - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 22.02.2025 bis Dienstagmorgen, 25.02.2025, hat ein Unbekannter einen geparkten Pkw in der Bernau-Menzenschwander-Straße in St. Blasien zerkratzt. Der Lenker eines schwarzen Pkw parkte sein Fahrzeug im Wohngebiet auf einem Privatparkplatz. Beim Zurückkehren stellte er fest, dass das Auto über die Fahrerseite hinweg mutmaßlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der Polizeiposten St. Blasien, 07672 92228-0, ermittelt und nimmt Hinweise entgegen. Rund um die Uhr ist auch das Polizeirevier in Bad Säckingen, 07761 934-0, erreichbar.

