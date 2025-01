Polizei Köln

POL-K: 250122-1-K/REK/BAB Smart-Fahrerin wendet wegen Stau auf der Autobahn - Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22. Januar) hat eine 21 Jahre alte Smartfahrerin an einem Stauende auf der Bundesautobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle Weilerswist gewendet und ihre Fahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fortgesetzt.

Streifenteams, die den Stau absicherten, stoppten die gefährliche Falschfahrt auf dem Überholstreifen und leiteten die Frau auf den Seitenstreifen.

Die Polizisten stellten sowohl ihren Führerschein als auch das Fahrzeug sicher. Die 21-Jährige, die aus der Region stammt, muss sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen. (as/al)

