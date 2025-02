Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 18-Jähriger nach Auseinandersetzung auf Stühlinger Kirchplatz in Haft

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 24.02.2025, ist es auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Zwei nicht im Dienst befindliche Polizeibeamte der Bundespolizei wurden durch Zufall auf die Situation aufmerksam und trennten die zwei Kontrahenten voneinander.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein aggressiv auftretender 18-Jähriger Passanten belästigt haben. Als er um 11.30 Uhr einen 27-Jährigen ansprach, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 18-Jährige versucht habe, einen mitgeführten E-Scooter auf seinen Kontrahenten zu werfen. Zudem führte der 18-Jährige einen Teleskopschlagstock mit sich. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Der mutmaßliche Auslöser der Auseinandersetzung ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. So ist er unter anderem dringend tatverdächtig, am 23.02.2025 in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs einen Mann angegriffen und ihm die Jacke entrissen zu haben.

Der 18-Jährige Algerier wurde am 25.02.2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

