POL-FR: Weil am Rhein: Brand eines großen Papiercontainers - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Ein 31-jähriger Mann wird dringend verdächtigt einen Papiercontainer in Brand gesetzt zu haben. Zeugen teilten der Polizei am Mittwoch, 26.02.2025, kurz vor 01.00 Uhr, einen Brand im Bereich eines großen Einkaufscenters in der Hauptstraße mit. In der Anlieferungszone des Einkaufscenters, unweit der Friedensbrücke, konnte die Polizei einen brennenden 1100-Liter-Container, welcher mit Papier/Karton gefüllt war, feststellen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Ein Übergreifen auf die Gebäudefassade des Einkaufscenters konnte verhindert werden. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte in unmittelbarer Nähe ein 31-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 31-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

