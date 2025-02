Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Ohne Fahrerlaubnis und berauscht über die Grenze - Fahrer und Fahrzeugverantwortliche werden angezeigt

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 24.02.2025, gegen 16:30 Uhr, ist ein Pkw-Lenker beim Grenzübergang in der Flößerstraße in Laufenburg unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis festgestellt worden. Der 37-jährige Pkw-Lenker wurde am Grenzübergang kontrolliert. Es ergab sich unter anderem der Verdacht, dass der Fahrzeuglenker unter Drogen stehen könnte. Ein Urintest bekräftigte den Verdacht und die Entnahme einer Blutprobe war die Folge. Ein Führerschein konnte vom Fahrzeuglenker nicht vorgezeigt werden, da dieser über keine gültige Fahrerlaubnis verfügen dürfte. Die Anzeigen gegen den 37-Jährigen werden nach Abschluss der Ermittlungen vorgelegt. Wegen des Verdachts auf Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gelangt auch die Verantwortliche des Fahrzeugs zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell