POL-FR: Waldshut-Tiengen: Trickdiebstahl nach Geldwechsel - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 25.02.2025, gegen 09.00 Uhr, hat in der Wallstraße in Waldshut ein unbekannter Trickdieb nach angefragtem Geldwechsel Bargeld aus einer Geldbörse einer Passantin entwendet. Ein männlicher Tatverdächtiger sprach eine Passantin auf der Straße nach Wechselgeld an. Durch Ablenkung und geschicktes Vorgehen entnahm der Unbekannte unbemerkt Scheingeld aus der Geldbörse. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, graues lichtes Haar, ca. 165 cm groß, zw. 50 und 60 Jahre alt, rundes Gesicht, bekleidet mit einer Stoffhose. Der Unbekannte soll mit slawischem Akzent gesprochen haben. Das Polizeirevier Waldshut bittet mögliche Zeugen oder anderweitige Geschädigte, sich unter 07751 8316-0, zu melden.

