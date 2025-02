Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fussgänger auf Kundenparkplatz angefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.02.2025, gegen 11:15 Uhr, ist ein Fussgänger auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Bundesstraße in Lauchringen von einem Pkw angefahren worden. Ein 76jähriger Autofahrer fuhr auf dem Parkplatzareal des Supermarktes und übersah mutmaßlich einen 45jährigen Fußgänger. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich. Der hinzugerufene Rettungswagen verbrachte den 45jährigen Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

