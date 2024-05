Letmathe (ots) - An der Breslauer Straße und Im Markenfeld wurden am Donnerstag zwei Einbrüche festgestellt, die wahrscheinlich in der Nacht zuvor erfolgten. Im Markenfeld wurde ein Kellerraum gewaltsam geöffnet, an der Breslauer Straße wurde das Fenster einer leerstehenden Firma eingeschlagen. In diesem Fall wurde Kupferschrott abtransportiert, die Kripo ermittelt. Am Leckerhorstweg wurde zudem von Mittwoch auf Donnerstag ein verschlossener PKW aufgebrochen. Aus diesem ...

