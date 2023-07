Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei Brände in der Altstadt

Koblenz - Altstadt (ots)

Gegen 05.00 Uhr gingen bei der Polizei und der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in einem Lokal in der Burgstraße ein. Weinige Minuten später wurde ein weiterer Brand in einem Lokal in der Hohenfelder Straße gemeldet.

Derzeit laufen die Löscharbeiten durch die FW. Der Bereich um die Örtlichkeiten ist weitläufig abgesperrt.

Nach ersten Ermittlungen kamen keine Personen zu Schaden.

Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen, es wird zeitnah nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell