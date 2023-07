Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand auf dem Flugfeld - Cessna nach Flugeinsatz ausgebrannt

Winningen (ots)

Am Sonntag gegen 13:45 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Koblenz der Brand eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz Winningen gemeldet. Dort konnte dann durch die Einsatzkräfte und die Feuerwehr eine Cessna auf dem Rollfeld festgestellt werden, die bereits in Vollbrand stand. Nach dem Flugbetrieb hatte der Pilot die Maschine auf dem Rollfeld geparkt. Dann sei Rauch aus dem Motorraum gestiegen und kurz darauf seien die ersten Flammen aus der Maschine geschlagen. Die Cessna brannte trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr komplett aus. Der Schaden an dem Kleinflugzeug wird auf ca. 60.000,-EUR geschätzt. Welchen Schaden das Rollfeld erlitten hat kann noch nicht abgeschätzt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

