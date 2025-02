Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Radfahrer beleidigt Jugendlichen und fährt diesen vermeintlich bewusst an - Polizei sucht Zeugen, vor allem eine ältere Dame mit Hund

Freiburg (ots)

Von der Parkplatzanlage eines Fitnessstudios fuhr am Montag, 24.02.2025 gegen 16.00 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Mountainbike nach rechts in die Peter-Krauseneck-Straße. Hierbei fuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit seinem Fahrrad neben den Jugendlichen und beleidigte diesen mit verschiedenen Äußerungen. Um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen fuhr der 16-Jährige nach links in den Schwarzen Weg und direkt anschließend nach rechts in Fahrtrichtung der Römerstraße. Der unbekannte Mann positionierte sich in der Römerstraße, vermummte sich mit Kapuze und Schal und fuhr vermeintlich bewusst auf den Jugendlichen zu. Der männliche Radfahrer fuhr mit seinem Vorderrad gegen das rechte Knie des Jugendlichen. Dieser konnte sich nur durch das Abstützen mit beiden Beinen vor einem Sturz schützen. Der Jugendliche flüchtete und verständigte die Polizei. Der unbekannte Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und rund 180 cm groß gewesen sein. Dieser soll blond/ braune kurze Haare gehabt haben und war komplett schwarz bekleidet. Er war auf einem älteren Citybike mit einem grauen dünnen Fahrradrahmen unterwegs. Eine ältere Dame mit einem Hund war zu dem Zeitpunkt im Schwarzen Weg unterwegs. Eventuell hat diese den Vorfall mitbekommen. Die Dame war mit einer lila/pinken Jacke bekleidet und hatte einen mittelgroßen Hund mit dunklem Fell dabei. Sie und auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

md/tb

