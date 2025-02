Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl hochwertiger Mountainbikes - Zeugen gesucht

Heitersheim (ots)

Am Dienstag, 25.02.2025, gegen 03:55 Uhr ereignete sich in Heitersheim ein Einbruch in einen Fahrradladen an der Bundesstraße, Höhe Hausnummer 19. Bislang unbekannte Täter verschafften sich bisherigen Erkenntnissen zufolge gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten neun hochpreisige Mountainbikes der Marke Pinarello. Der entstandene Diebstahlschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem größeren Fahrzeug, dessen Kennzeichen bislang nicht bekannt ist.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim (Telefonnummer 07631/1788-0) zu melden.

RM / PK

