POL-FR: Lörrach: Restaurantbesucher mit Spielzeugpistole bedroht - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.02.2025, gegen 22.30 Uhr, löste ein 22-jähriger Mann einen größeren Polizeieinsatz aus, da er mit einer Pistole Restaurantbesucher bedroht haben soll. Der 22-Jährige befand sich mit zwei weiteren Bekannten auf dem Chesterplatz und habe mit einer Pistole in der Hand von außen auf Besucher eines Restaurants gezielt. Mit einer Handbewegung habe der 22-Jährige angedeutet, dass man nach draußen kommen solle. Die Örtlichkeit wurde von mehreren Polizeistreifen aufgesucht, der 22-Jährige sowie seine zwei Bekannten wurden auf den Boden gesprochen und vorläufig festgenommen. Die von dem 22-Jährigen benutzte Pistole konnte in einem Blumentopf aufgefunden werden. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole, welche sichergestellt wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen, da er sich weiterhin aggressiv verhielt.

