Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen/Binzen: Unfallflucht und dabei Autokennzeichen verloren - Tatverdächtiger schnell ermittelt

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.02.2025, gegen 22.35 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Straße "Alte Ziegelei" einen Mann, welcher aufgrund seines Fahrverhaltens auffiel. Der Fahrer des Pkws würde ständig stark Gas geben und abrupt abbremsen. Auch sei der Pkw gegen einen Stromkasten gefahren. Auf der Anfahrt nach Rümmingen konnte eine Polizeistreife am Kreisverkehr Ortsausgangs Haltingen ein beschädigtes Ortsschild feststellen, welches auf der Fahrbahn lag. Bei der Beseitigung des beschädigten Ortschildes konnte ein Autokennzeichen aufgefunden werden, welches mutmaßlich bei der Kollision mit dem Ortsschild verloren ging. Währenddessen meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei. Man befinde sich beim Autohof in Binzen bei einem unfallbeschädigten Pkw. Der Fahrer konnte von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Mit dem 30-jährigen Fahrer des unfallbeschädigten Pkw wurde ein Alkoholvortest durchgeführt. Das Ergebnis betrug über zwei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem unfallbeschädigten Pkw, zu welchem übrigens das verlorene Kennzeichen passte, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

