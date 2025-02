POL-FR: Lauchringen: Fahranfänger mit über 80 km/h zu schnell unterwegs

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 23.02.2025 auf Montag, 24.02.2025, sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Berliner Straße in Tiengen eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über die Glastüren gewaltsam Zutritt in den Eingangsbereich des Supermarktes. Im Vorraum wurde versucht, die weiteren zwei Glastüren aufzubrechen, was augenscheinlich nicht gelang oder abgebrochen wurde. Ohne Betreten des ...

