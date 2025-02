Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 23.02.2025 auf Montag, 24.02.2025, sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Berliner Straße in Tiengen eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über die Glastüren gewaltsam Zutritt in den Eingangsbereich des Supermarktes. Im Vorraum wurde versucht, die weiteren zwei Glastüren aufzubrechen, was augenscheinlich nicht gelang oder abgebrochen wurde. Ohne Betreten des Verkaufsraumes und ohne Diebesgut wurde das Gebäude wieder verlassen. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt und bittet Auffälligkeiten zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, rund um die Uhr entgegen.

